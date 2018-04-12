TBD Kongresi: Akıllı Üretimle Küresel Rekabet

İstanbul, 12 Nisan () - Türkiye Bilişim Derneği (TBD), ülke ekonomisi için lokomotif görevi gören KOBİ’leri küresel rekabet ortamına taşıyacak. “Akıllı Üretimle Küresel Rekabet” sloganıyla düzenlenecek “1. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”, 3 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da yapılacak. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe “KOBİ’ler ve bilişim, Türkiye’nin yükselen iki değeri. Bu iki değeri bir araya getirmekten mutluyuz” dedi.

“Akıllı Üretim’le Küresel Rekabet” sloganıyla siber güvenlik sigortası, kümelenme gibi KOBİ’lere güç veren çözümlerin masaya yatırılacağı “KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”nin ilki İstanbul’da InterContinental Otel’de düzenlenecek.Ardından İzmir ve Ankara’da yapılacak kongrelerde rekabet gücü,yeni sanayi dönüşümüyle ortaya çıkan fırsatlar, yenilikçilik ve Ar-Ge, verimlilik, bilişim güvenliği, genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri, melek yatırımcılar ve risk sermayesi kavramları, rekabet stratejileri ve yönetişim, üreten KOBİ’ler için kurumsal kaynak planlaması gibi konular masaya yatırılacak. KOBİ’lerin akıllı üretime geçmeleri ve küresel rekabette söz sahibi olmaları için yol haritası çıkarılacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TOSYÖV, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi kurumların desteklediği“1.İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”nde işletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenler belirlenecek. KOBİ’lere yeni para teknolojilerinin de anlatılacağı kongrede, kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi konulardaki son gelişmeler de tartışılacak. KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilme yollarının tartışılacağı kongrede, bilgisayar sahipliği ve internet erişimi konuları masaya yatırılacak.

KOBİ’lerin, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturduğunu,dünyada gelişen yeni üretim süreçlerine hızlı bir şekilde adapte olmalarının hayati olduğunu dile getiren TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, şunları söyledi:

“Türkiye’nin kalkınması, sosyal refahın artması, gelişmişlik farklarının azalması, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü için sinerji oluşturmalıyız. Son zamanlarda gündemimizin önemli bir bölümünü işgal eden ‘4. Sanayi Devrimi’ ve ‘Dijital Dönüşüm’ gibi kavramları KOBİ’lerin yakından takip etmesi gerekiyor. Üretim süreçlerinde baş döndürücü bir hızla yaşamakta olan bu değişim ve dönüşüm sürecinde KOBİ’leri tek başlarına bırakarak, bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirmelerini bekleyemeyiz. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görüyoruz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları bu süreçte KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Son yıllarda ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmenin, kalkınma politikalarının ve planlarının içinde en çok konuşulan kavram KOBİ’ler oldu. Bugün girişimciliğin desteklenmesi ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ekonomi içerisinde, en etkili dönüşüm yolu. Türkiye’de de girişimcilik mayası tutu. Evet, girişim ruhu yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi noktasında hızlı bir dönüşüm sürecinde. Bu dönüşümün başarısını rekabet edebilirlik belirleyecek. Şartlar, KOBİ’lerin rekabete etki edecek her konuyu takip etmelerini zorunlu kılıyor. Bilgiye erişim bugün için KOBİ’ler tarafından takibi son derece zor bir konu. Özellikle KOBİ’ler açısından yararlı bilgilerin şirketin rekabet gücü açısından değerlendirilmesi özel bir çabayı gerektirmekte. Bu alanda en büyük kolaylaştırıcı, elbette ki, bilişim teknolojileri ve uygulamaları. Bilişimin etkili kullanımı aynı zamanda AR-GE’yi, inovasyonu, yenilikçi pazarlama yaklaşımlarını şirket varlığı için destekleyen önemli bir unsur.

Ürün ve hizmetleri tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerinde rekabet gücünüzü bilişimbelirliyor. Girdi maliyetlerimiz bilişim alt yapınızın gücü ile azalıyor ya da artıyor. Bir sivil toplum kuruluşu olarak TBD, KOBİ’lere bu süreçte yol göstermeyi ve destekleyici olmayı kendisine görev olarak üstlendi ve bu alanda projeler ve etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu amaç doğrultusunda işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyor, kurumlararası ve KOBİ’lerin işbirliğinin ülkemizi üreten bir ekonomiye kavuşturacağına inanıyoruz.” (Fotoğraflı)