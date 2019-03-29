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TBB’den finansal okuryazarlık düzeyini artıracak internet sitesi

İstanbul, 29 Mart () - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), farklı meslek grupları ve bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak amacıyla hazırladığı internet sitesinin kullanıma açıldığını duyurdu. TBB açıklamasında, "İlk...

TBB’den finansal okuryazarlık düzeyini artıracak internet sitesi

İstanbul, 29 Mart () - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), farklı meslek grupları ve bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak amacıyla hazırladığı internet sitesinin kullanıma açıldığını duyurdu.
TBB açıklamasında, "İlk etapta özellikle bankacılık ve finans alanında uzmanlaşmayı veya bilgi birikimini arttırmayı amaçlayan muhabirlere yönelik hazırlanan eğitim videolarında, bankalar ve bankacılık faaliyetlerini tanıtmak ve genel olarak bankaların işleyiş mekanizması konusunda bilgi vermeyi hedefledik" denildi.
Sitede bulunan "Online Eğitim" sekmesinden ulaşılan eğitim modülünde; bankaların ekonomideki rolü, bankalar nasıl kaynak sağlar ve bunları nasıl kullanır, risklerini nasıl yönetir, sermaye yeterlilik oranı (rasyosu) nasıl hesaplanır ve neyi ifade eder, bankalarda kârlılık analizi nasıl yapılır, bir banka hastalığı “likidite riski” ve yönetimi gibi başlıklarda bilgilendirici videolar yer alıyor.
Sitede ayrıca, finansal okuryazarlık kavramına dair temel bilgilere, Türkiye ve dünyadan karşılaştırmalı verilere yer verilirken, kullanıcılar “finansal okuryazarlık seviye ölçme anketi” ile mevcut bilgilerini sınama imkânı bulabiliyor. 
Daha sonraki etaplarda bankacılar ve öğrencilere yönelik eğitim modüllerinin de ekleneceği Finansal Okur Yazar adlı sitenin finansal sistem ve bankacılık sektörü hakkında yararlı bir kaynak olmasının hedeflendiği belirtildi.
TBB’nin internet sitesine finansalokuryazar.tbb.org.tr veya foy.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.

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