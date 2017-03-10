TBB: Toplam kredi stoku 1.9 trilyon lira oldu

İstanbul, 10 Mart () - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2017 Ocak itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 1 trilyon 922 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Ocak Ayı raporu açıklandı. Raporda, Ocak ayında 1 trilyon 922 milyar liraya ulaşan kredi stokunun 2016 Aralık ayına göre yüzde 4.4 seviyesinde artış gösterdiği vurgulanıyor. Rapora göre, nakit kredilerin 1 trilyon 828 milyar liralık bölümü bankalar, 43 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası finansman şirketleri ve 23 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar 2017 Ocak itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 69 milyar liraya ulaşırken tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3.2'den yüzde 3.5 seviyesine yükseldi. 2017 Ocak döneminde tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3.4, faktoring şirketlerinde yüzde 6.4, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6.4 ve finansman şirketlerinde yüzde 3.3 olarak belirlendi. Ticari krediler geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı Rapora göre, tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2017 Ocak dönemi itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak yüzde 76 oldu. İmalat sanayi yüzde 25.7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret yüzde 17.4 ile ve inşaat sektörü yüzde 11.8 ile takip etti. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 42.4’lük kredi artış oranı ile dikkat çekerken ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 18.6 arttı. 2017 Ocak dönemi itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.7 ile Toptan ve Perakende sektörü oldu. Bunu yüzde 4 ile İnşaat Sektörü takip etti. Tasfiye olunacak alacak tutarının 2017 Ocak döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 42 ile Toptan ve Perakende sektörü oldu. Bireysel kredi ve kredi kartları hacmi 459 milyar liraya ulaştı Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Ocak dönemi itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 artarak 459 milyar liraya ulaştı. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 15.5 ile konut kredilerinde gerçekleşirken bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 0.8 artış gösterdi. Konut kredileri yüzde 1 arttı. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38’ini konut kredileri, yüzde 18’ini kredi kartları, yüzde 6.8'ini taşıt kredileri ve yüzde 37.3'ünü diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel nitelikli krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 22 artarak 22.3 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4.2'den yüzde 4.6 seviyesine yükseldi. Bireysel kredi ve kredi kartı müşterileri 28.2 milyona ulaştı Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.1 milyon artarak 28.2 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı 16.3 bin lira düzeyinde gerçekleşti.