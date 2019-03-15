TBB Risk Merkezi Raporu e-Devlet’ten sunulacak

İstanbul, 15 Mart () – Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu hizmeti’nin 15 Mart Cuma günü saat 18:30 itibarıyla www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” adımında yapılabileceği duyuruldu.

Hizmet kapsamında herkesin aylık bir adet rapor alabileceği belirtilirken, raporda;

- banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz/komisyon bilgilerini,

- bankalar nezdindeki çeklere (ibrazında ödediği, karşılıksız çıkmış ancak halen ödemediği, karşılıksız çıktıktan sonra ödediği ve bankaya tahsil edilmek üzere veya kredi teminatına verdiği ileri keşide tarihli çekler) ilişkin bilgileri görülebilecek.