TBB: Nakdi krediler Mayıs’ya 2.49 trilyon liraya yükseldi

İstanbul, 13 Temmuz () – Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, Nisan'daki 2.39 trilyon liradan, Mayıs’ta yüzde 4.5 artışla 2.49 trilyon liraya yükseldi.

TBB tarafından yayınlanan Risk Merkezi Aylık Bülteni’nde şu bilgiler verildi:

“Nakdi kredilerin 2.37 trilyon lirası bankalar, 54 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

“Tasfiye olunacak alacaklar Nisan’daki 73 milyar lira düzeyinden Mayıs’ta 74.6 milyar liraya yükseldi.

“Tasfiye olunacak alacakların 68.5 milyar lirası bankalara; 3.2 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1.7 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1.2 milyar lirası de finansman şirketlerine ait.

“Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler Nisan’daki 1.8 trilyon lira düzeyinden 1.9 trilyon liraya yükseldi.

“Ticari krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı.

“İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ve inşaat sektörü (yüzde 13) izledi.

“Taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü bir yıl içerisinde yüzde 37 ile en hızlı büyüyen sektör oldu.

“Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 28 arttı.

“Mayıs itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.2 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde yüzde 3.3 ile imalat ve inşaat sektörleri izledi.

“Bireysel krediler 557 milyar liraya yükseldi.

“Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Mayıs’ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 557 milyar liraya çıktı.

“Bireysel kredilerin yüzde 36’sını konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 40'ını ihtiyaç kredileri oldu.

“Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.1 puan azalarak yüzde 3.3 seviyesinde gerçekleşti.

“Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 30.5 milyon oldu

“Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1.7 milyon artarak Nisan’daki 30.4 milyondan 30.5 milyon kişiye yükselirken, ortalama kredi bakiyesi ise Nisan’daki 18.1 bin lira düzeyinden 18.3 bin lira düzeyinde yükseldi.

“Mayıs ayında 156 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı. Nisan ayında ise 147 bin kişi ilk kez ihtiyaç kredisi kullanmıştı.

“Mayıs ayında ilk defa kredi kartı kullanan kişi sayısı Nisan’daki 110 binden Haziran’da 125 bine yükselirken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı Nisan’daki 78 bin düzeyinden 97 bine yükseldi.

“34 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

“İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il oldu.

“Mayıs itibarıyla İstanbul’da 193 milyar lira, Ankara’da 53 milyar lira ve İzmir’de 36 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor.

“Nisan’da İstanbul’da 191 milyar lira, Ankara’da 52 milyar lira ve İzmir’de 36 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyordu.

“Şırnak, yüzde 33 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu.

“Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise Nisan’daki gibi sırasıyla, Ankara, İzmir ve Mersin oldu.” (Tablo-Grafik)