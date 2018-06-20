TBB: Kullanılan çeklerin tutarı beş ayda yıllık yüzde 20 arttı

İstanbul, 20 Haziran () – Türkiye genelinde kullanılan çek tutarı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 377 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği, bugün yayınladığı raporunda Türkiye’de bu yılın ilk beş ayında bankalara ibraz edilen çek tutarının artmaya devam ettiğini, karşılıksız işlem yapılan çeklerin tutarının ise yıllık bazda yüzde 1.0 arttığını vurguladı.

Açıklamada şu tespit ve değerlendirmeler paylaşıldı:

2018 yılının ilk beş ayında bankalara ibraz edilen 462 bin keşideciye ait 8 milyon 900 bin adet çekin toplam tutarı 377 milyar lira oldu.

2017’nin aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 20, çek adedi yüzde 3 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 1 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı; Ocak – Mayıs 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 23 bin keşideciye ait 174 bin adet çekin toplam tutarı 8 milyar 100 bin lira oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan 12 bin keşideciye ait toplam 1.2 milyar lira tutarındaki 30 bin 600 adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 1.0 artarken, keşideci sayısı yüzde 24, adet ise yüzde 21 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı düştü. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.0 artışla yüzde 2.3’e yükseldi, adet olarak ise yüzde bir düşüşle yüzde 2.1’e geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu beş il sırasıyla yüzde 8.3 ile Osmaniye, yüzde 7.2 ile Mardin, yüzde 5,2 ile Artvin, yüzde 4.8 ile Yalova ve yüzde 4.6 ile Bingöl oldu. (Fotoğraf-Grafik)