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TBB ikinci KOBİ Değer Kredisi üst limitini 5 milyon liraya yükseltti

İstanbul, 6 Mart () – Türkiye Bankalar Birliği (TBB), KOBİler için, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere kullandırdığı 1.5 milyon liraya kadar kullandırılan kredinin üst limitini 5 milyon liraya yükselttiğini duyurdu. TBB’den...

TBB ikinci KOBİ Değer Kredisi üst limitini 5 milyon liraya yükseltti

İstanbul, 6 Mart () – Türkiye Bankalar Birliği (TBB), KOBİler için, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere kullandırdığı 1.5 milyon liraya kadar kullandırılan kredinin üst limitini 5 milyon liraya yükselttiğini duyurdu.
TBB’den yapılan açıklama şöyle:
“KOBİ Değer Kredisi azami kullanım miktarının artırılması hakkında Kamuoyu Duyurusu 6 Mart 2019 Birliğimiz tarafından 1 Mart 2019 tarihinde KOBİ Değer Kredisi - 2 hakkında yapılan kamuoyu duyurusunda; ‘kredilerin, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami olarak 1.5 milyon lirayakadar kullandırılabileceği’ belirtilmiştir.
“Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 5 milyon liraya yükseltilmiştir.”
TBB’nin güncellenen KOBİ Değer Kredisi’nin temel özelleri şöyle açıklandı:
-  Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 5 milyon liraya kadar kullandırılabilecek.
- Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak.
- Kredilerde vade, altı ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi.
- Kredilerde aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 18.48 faiz uygulanacak.

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