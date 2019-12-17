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TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama (FYY-BÖU) kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5 milyar 72 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı. TBB'nin internet istesinde yer alan...
EKONOMİ 17.12.2019, 17:07
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama (FYY-BÖU) kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5 milyar 72 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı.
TBB'nin internet istesinde yer alan açıklamaya göre; bu tutarın 4.9 milyar lirası enerji sektörüne, 137 milyon lirası da turizm sektörüne ait bulunuyor.
TBB'nin FYY-BÖU Kasım Aylık Raporu'nda, "Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:
"FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 4’ü de Marmara Bölgesi’ndedir.
"Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4,934 milyon TL’si enerji sektörüne, 137 milyon TL’si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5,072 milyon TL’dir."
TBB'nin internet istesinde yer alan açıklamaya göre; bu tutarın 4.9 milyar lirası enerji sektörüne, 137 milyon lirası da turizm sektörüne ait bulunuyor.
TBB'nin FYY-BÖU Kasım Aylık Raporu'nda, "Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:
"FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 4’ü de Marmara Bölgesi’ndedir.
"Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4,934 milyon TL’si enerji sektörüne, 137 milyon TL’si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5,072 milyon TL’dir."
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