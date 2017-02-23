TBB: Emeklilere promosyon ödemelerinde zorunluluk yok

İstanbul, 23 Şubat () – Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere "maaş promosyonu" ödemeleri için bir zorunluluk öngörülmediğini, ödemelerin Mart ayında başlayacağını açıkladı.

TBB’den yapılan açıklamada, isteğe bağlı olarak bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emeklilere promosyon ödemek üzere anlaşma yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bankaların, SGK emekli maaşı ödemelerine aracılık ettikleri müşterilerine, müşterinin talebi ve SGK ile imzalanan protokoldeki şartlar dahilinde promosyon ödeyeceği vurgulanarak, “Promosyon isteyen emeklilerden, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birini istemesi ve işlemleriyle ilgili olmak üzere ödeme talimatı vermesi talep edilmektedir. Değerlendirmelerin aksine, kredili mevduat hesabının negatif bakiye vermesi ve kredi kartının ödeme işlevi dışında kullanılması gibi bir zorunluluk aranmamaktadır” denildi.

Açıklamada, promosyon ödemeleri 2017 Mart ayından itibaren bir takvim çerçevesinde yapılacağı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Hangi şartlarda, kimlere, ne miktarda promosyon verileceği protokolde açıkça düzenlenmiştir. Üç yıllık dönem için, aylık maaşı, 1000 TL’ye kadar olan emeklilere en az 300 TL; 1001-2000 TL aralığında olanlara en az 375 TL; ve 2000 TL üzerinde olanlara en az 450 TL ödenecektir. Ödemelerin üç yıllık tutarı peşin olarak yapılacaktır. Bankalar, müşteri lehine olmak üzere, protokol ile belirlenen şartlardan farklı davranmak ve daha yüksek promosyon vermekte serbesttir. Emekliler ile SGK kapsamında gelir/aylık alan vatandaşlarımız tam bir serbestiyet içerisinde diledikleri banka ile çalışabilecektir.”

Açıklamada, bankaların ticari kurum olarak emeklilere sundukları ürün ve hizmetlerden elde ettikleri kazançları emekliler ile paylaştığı dile getirildi ve “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, bankacılık sektörü, düzenlemelere tam uyum içinde, ülkemiz ve vatandaşlarımız için değer oluşturmaya ve refah üretmeye devam edecektir” denildi.