TBB: Ciddi sorunlara neden olan belirsizlik ve tereddüt ortadan kalktı

İstanbul, 9 Şubat () – Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredilerin yeniden yapılandırılması işlemlerini "zimmet suçu olmaktan çıkaran" düzenlemeyi, “Farklı yorumlamalardan kaynaklanan ve çok ciddi sorunlara neden olan belirsizlik ve tereddütü ortadan kaldırdı” diye değerlendirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "687 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına dair KHK"nın dördüncü maddesinde, "Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz" denildi.

TBB’den yapılan açıklamada, 160’ıncı maddede yapılan değişiklik ile kredi kullandırma ve yapılandırmalarda yaşanan belirsizliğin ortadan kalktığı vurgulandı. Düzenlemenin zimmet suçuna ve cezalandırılmasına ilişkin bir değişiklik getirmediği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Yapılan değişiklikle kurallara uygun kredi kullandırmanın ve yapılandırmaların zimmet suçu olmadığı açıkça düzenlenmiştir. Bu sayede uygulamada farklı yorumlamalardan kaynaklanan ve çok ciddi sorunlara neden olan belirsizlik ve tereddüt ortadan kalkmıştır.”

Açıklamada, düzenleme içeriği şöyle anlatıldı:

“Düzenlemede yazılan ‘Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz’ ifadesiyle bankacılıkta kredi ve ek kredi kullandırma, temdit etme, taksitlendirme, teminata bağlama veya diğer yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemlerinin bankacılık mevzuat ve ilkelerine uygun olsa da zimmet suçunun oluşabileceğine ilişkin yorumlamaların önüne geçilmiştir.”

Açıklamada, değişikliğin bankaların ve bankacıların bankacılık mevzuatına, doğru risk yönetimi ilke ve prensiplerine ve uluslararası iyi düzenlemelere uygun hareket etmeye devam edeceklerini teyid ettiği de vurgulandı ve yetkililere teşekkür edildi.