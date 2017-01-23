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TBB: Bankalar üç ayda 1 milyondan çok kişinin 8.8 milyarlık borcunu yapılandırdı

İstanbul, 23 Ocak () - Bankalar, 2016 yılının son üç aylık döneminde 1 milyon 18 bin kişinin toplam 8 milyar 800 milyon liralık kredi kartı ve bireysel kredisini yeniden yapılandırdı. Bankalar tarafından yeniden yapılandırılan bireysel...

TBB: Bankalar üç ayda 1 milyondan çok kişinin 8.8 milyarlık borcunu yapılandırdı

İstanbul, 23 Ocak () - Bankalar, 2016 yılının son üç aylık döneminde 1 milyon 18 bin kişinin toplam 8 milyar 800 milyon liralık kredi kartı ve bireysel kredisini yeniden yapılandırdı.
Bankalar tarafından yeniden yapılandırılan bireysel kredilere ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"teki değişikliklerin 27 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı ve ekledi:
"Yeni düzenlemeyle bireysel kredilerin yeniden yapılandırılması daha da kolaylaştı. Üyelerimizden toplanan istatistiklere göre, Ekim-Aralık 2016 döneminde  562 bin kişinin 2.4 milyar liralık kredi kartı borcu yapılandırıldı. Aynı dönemde  456 bin kişinin de 6.4 milyar lira tutarındaki tüketici kredisinin yapılandırıldığını görüyoruz. Yeniden yapılandırmalarda vade; kredi kartlarında 23, tüketici kredilerinde ise 37 ay olarak gerçekleşti."
Aydın'ın açıkladığı verilere göre, yapılandırmadan yararlanan toplam borçlu sayısı 1 milyon 18 bini, borç tutarı da 8.8 milyar lirayı buldu.
Düzenlemeden önceki uygulamada kredi kartı açık kalmak kaydıyla, kredi kartı borçlarında yapılandırma 12 ay ile sınırlıydı. Tüketici kredilerinde ise 24 ay vade ile yapılandırma yapılıyordu. 
Bankaların, yeni düzenlemenin ve olanakların getirdiği esneklikler "en üst düzeyde" kullanarak, borçlarını ödemeye niyetli olan ve ek süreye ihtiyaç duyan müşterilere gerekli kolaylıkları sağladıklarını vurgulayan Aydın, küresel ekonomik ve bölgesel siyasi gelişmelerin de etkisiyle, ekonomik faaliyetlerde sık aralıklarla iniş ve çıkışlar yaşanabildiğine dikkat çekti.
Aydın, önlemlerin proaktif bir yaklaşımla ele alınmasının sorunların çözümüne çok önemli katkılar sağlayacağını ekledi.

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