TBB / Aydın: Paranın üzerine oturmamak lazım

İstanbul, 1 Mart () – Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektöründe toplanan mevduatın krediye dönüştürülüp ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı ve "Paranın üzerine oturmamak lazım" uyarısında bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) geleneksel basın sohbetine katılan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün performansını değerlendirdi.

Bankaların topladıkları mevduatı krediye dönüştürmesinin istihdam ve büyümeye katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, “Toplanan mevduatı tamamen krediye dönüştürememiş kesimler var ise onların parayı boşta tutmaması ve ekonomiye kazandırması gerekmektedir. Türk bankacılık sistemi alınan sair önlemler, yapılan düzenlemeler ve risk iştahı ile birlikte geçen yılın son çeyreğinde, ilk 9 ay kadar kredi büyümesi gerçekleştirdi. Mevduat ve likidite konusunda Merkez Bankası ve BDDK bize ciddi anlamda imkanlar sağlama gayreti içindeler. Bu imkanı bulduğumuzda mevduatı krediye dönüştürüyoruz. Paranın üstüne oturmamak lazım” dedi.

Aydın'ın verdiği bilgilere göre, 2016 yılında yüzde 9.0 olan kredilerde kur etkisinden arındırılmış büyümenin 2017 yılında yüzde 15 düzeyine yükselmesi bekleniyor.

Sektör olarak dışa açık bir ekonomiye sahip olunduğunu söyleyen Aydın, gelişmekten olan ülkelere sermaye girişinin yavaşlaması ve para piyasalarının dalgalı olmasıyla birlikte korumacılığın arttığını belirterek iç kaynağı kısıtlı olan ülkemizde, milli gelirin potansiyelin altına büyüdüğünü söyledi.

Dışarıda, bölgemizde ve içeride yaşanan gelişmelerin hem bankacılık sektörünü hem de yurtdışı yatırımcılarını çok yakından ilgilendirmekte olduğunu ifade eden Aydın, uluslararası kurallara uyum sağlandıkça belirsizliğin düştüğünü söyledi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, “Dünyanın şahit olduğu en ağır küresel ekonomik krizde olduğu gibi, Türkiye tarihinin yaşadığı en alçak girişimde de bankacılık sektörü kendisinden beklendiği gibi sakin ve sağlam bir duruş gösterdi” dedi.

TBB olarak öncelilerinin piyasaların çalışması, toparlanmanın kısa sürede sağlanması ve büyümenin desteklenmesi olduğunu belirten Aydın, “İletişim, hizmet ve kredi kanalları hep açık kaldı. Müşterilerimizle düzenlemelerin izin verdiği en yüksek esneklikteki toleransla çalıştık. Birikimlerimizi ve tecrübemizi zorlukların aşılmasında kullandık. Doğru bildiklerimizi ilgililerle paylaştık ve bunların büyük bölümü kabul gördü” dedi.

2017 yılı beklentilerinde bahseden Aydın, ilk 6-7 haftalık trendlerin 2017 yılının 2016 yılından daha iyi olacağını gösterdiğini söyledi. Beklenen büyümenin para piyasalarındaki istikrar, düzenlemelerdeki esneklikler, tasarruf özendiren uygulamalar ve hükümetin ekonomik faaliyetleri destekleme kararları sonucunda gerçekleşeceğini belirten Aydın, büyümenin olumlu etkilerinin sektörü de etkileyeceğini söyledi.

Olumsuz gelişmelerin büyüme hızını yavaşlattığını söyleyen Aydın, “Potansiyelimizin altında büyüyoruz. Daha iyisini yapabileceğimize inanıyor ve sektör olarak büyümeye daha fazla destek olmaya çaba sarf ediyoruz. Tek tek hatalarımız olabilir. Ancak, sektör olarak ülkemiz ve ekonomimiz için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin de konuşmasında, "Bankacılık sektörü finansal istikrarın sürdürülmesine ve büyümeye destek olmaya tüm çabasıyla devam edecektir" dedi ve 2017 yılı için kredi, toplam aktif, mevduat ve özkaynak büyüme beklentilerini sırasıyla, yüzde 15, yüzde 13, yüzde 13 ve yüzde 12 olarak açıkladı.

Keskin sektörün faaliyet gösterdiği ortamın özelliklerinden bazılarını, yatırım yapılabilir kredi notunun düşmesi, son dönemde sermaye girişlerinde yavaşlama, iç kaynakların kısıtlı olması ve enflasyondaki yükselişin yanı sıra uluslararası piyasalarda ABD faizlerinin yükselmesi, yüksek korumacılık, yüksek bölgesel riskler olarak tanımladı.

Şubat itibarıyla kredilerde büyümenin devam ettiğini vurgulayan Keskin, sektörün kredilerinin 2016 sonu itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranının yüzde 3.3 olduğunu söyledi ve 2016 sonu itibarıyla "Tahsili gecikmiş alacaklar kurumsal krediler için yüzde 2.9, KOBİ krediler için yüzde 5.1, bireysel krediler için yüzde 4.3" dedi.

BDDK'nın açıkladığı 2016 Aralık verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı Aralık ayı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 37.53 milyar lira oldu. Aynı verilere göre kur etkisinden arındırılmamış olarak bankacılık sektörünün toplam kredileri 2016 sonu itibariyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artışla 1.73 trilyon lira olurken, toplam mevduat da yine yüzde 17 artışla 1.45 trilyon lira olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) daha önce açıkladığı verilere göre; bankaların 2014'te 11 bin 223 olan şube sayıları, 2015'te 11 bin 193'e, 2016'da 10 bin 781'e geriledi. Sektördeki toplam çalışan sayısı 2014'te 200 bin 886'dan 2015'te 201 bin 204'e 20l6'da 196 bin 699 kişiye geriledi. (Fotoğraflı)