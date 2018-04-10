Tayvan WTO'da ABD-Çin müzâkerelerine katılım için başvurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Nisan () – Tayvan, ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) Çin’in ABD fikri mülkiyetini sistematik olarak istismar ettiğine ilişkin sunduğu şikâyetin görüşmelerine "üçüncü bir taraf" olarak katılma talebinde bulundu.

ABD Ticaret Temsilciliği 23 Mart’ta Çin’in patent hakları ve lisans konularında WTO’nun kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle Çin hakkında resmi bir şikayette bulunarak organizasyondan müzâkere talep etmişti. WTO kuralları kapsamında ise organizasyon üye ülkelerine söz konusu müzâkereye üçüncü bir taraf olarak katılmaları için 10 günlük bir süre tanınmıştı.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ABD’nin Çin hakkında WTO’ya sunduğu şikâyetin ardından üye ülkelerin katılımı için son gün olarak belirlenen 5 Nisan’da Tayvan, Japonya, Ukrayna, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği üçüncü taraf olarak müzâkerelere bulunma talebinde bulundu.

Bakanlık açıklamasında müzâkerelere katılmak için onay bekleyen Tayvan2ın bu sayede küresel gelişmeleri ilk kaynak olarak takip edebilme ve bu doğrultuda ülke için gerekli kararları verme imkânına sahip olacağı vurgulandı.