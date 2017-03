TAYSAD Başkanı Kanca elektrik zammına engel olunmasını istedi

GEBZE (Kocaeli), () - TAŞIT Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) olağan genel kurulunda patent, ihracat, eğitim gibi kategorilerde başarılı olan firmalara ödülleri verildi. TAYSAD Başkanı Ahmet Kanca elektrik üreticilerinin organize sanayi bölgelerinde yaptığı zamma dikkat çekerek, devletin buna engel olmasını istedi.

TAYSAD'ın olağan genel kurulu, Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda yapıldı. Toplantıya Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, TAYSAD Başkanı Alper Kanca, dernek yöneticileri ve işadamları katıldı. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kanca enerji üretici ve dağıtıcılarının elektrik fiyatlarına gizli zam yaptığını belirterek, "Kamu, uzun zamandan beri enerji girdi maliyetlerinde fiyatları sabitledi, hatta doğalgazda indirim yaptı, ama ne yazık ki enerji üreticileri ve dağıtıcıları, özellikle organize sanayi bölgelerinde gizli bir zam yapıyorlar. Bu zam bölge bölge değişiyor. Devletimizden kendi yapmadığı zammın elektrik üreticileri tarafından yapılmasına engel olunmasını istiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Vali Güzeloğlu ise, "Biz şuna inanıyoruz, Türkiye büyük bir ülke ve büyük bir devlettir. Geçmişinden, tarihinden, birikiminden, derinliklerinden aldığı güçle büyük hedeflere doğru yol alan ve aydınlık geleceğe, iç ve dış bütün tehditlere, haksızlıklara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yol alan bir ülke. TAYSAD'ın logo olarak sunduğu dünyada ilk on hedeflemesi şüphesiz Türkiye'nin ülke hedeflemesidir. Türkiye her alanda ve her sektörde, bölgesinde ve küresel ölçekte sahip olduğu zenginlikler, derinlikler ve dinamiklerle bunu hak eden bir ülkedir" diye konuştu.

Daha sonra 2016 yılında ihracat, eğitim, kurumsal sosyal sorumluluk, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım alanlarında başarılı firmalara plaket verildi.

