Tayland merkez bankası yeni kripto para birimi regülasyonlarını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ağustos () – Tayland merkez bankası Bank of Thailand (BOT) ticaret bankaları ve alt kuruluşları dâhil olmak üzere finansal kurumlar için yeni kripto para birimleri regülasyonlarını duyurdu.

BOT’un 1 Ağustos’ta yayınladığı genelgede, finansal kurumlar ve söz konusu kurumların alt kuruluşlarına farklı regülasyonlar duyurulurken, finansal şirketlere bağlı alt kuruluşların kripto para birimi halka arzı (ICO) ve kripto para birimleri yatırımları işlemleri gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Kripto para birimleri işlemleri gerçekleştirmek isteyen yeni alt kuruluşların ise ana kurumları aracılığıyla BOT’a başvurması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, kripto para birimleri işlemleri gerçekleştiren alt kuruluşların ana kurumları tarafından denetleneceğinin ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (Anti-Money Laundering - AML), Terörizm Finansmanı Mücadelesi (Combating the Financing of Terorism – CFT), bilişim güvenliği ve tüketici korunması için gerekli kılavuzların takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Tayland genelindeki ana finans kurumları için oluşturulan regülasyonlar kapsamında BOT, bu kuruluşların gerçekleştiremeyeceği kripto para birimleri işlemlerini dört ayrı kategoride duyurdu. BOT, finansal kurumların kripto para birimi yatırımında bulunmasının ülkenin bütün finansal sistemini etkileyebileceğini belirtirken, kurumların ICO eylemleri gerçekleştiremeyeceğini, kripto para birimleri dâhil olmak üzere dijital varlık yatırımında bulunamayacaklarını, borsalar ve komisyonlar da dâhil olmak üzere kripto para birimleri sektöründe herhangi bir işlem gerçekleştiremeyeceklerini ve Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu tarafından resmen tanınmış yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar dışında kimseye kripto para birimleri yatırım tavsiyesi veremeyeceklerini duyurdu.