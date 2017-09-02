Tavukçulukta dünyada ilk 10'ndayız

Ali KADI/ NİĞDE, () - NİĞDE'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Türkiye'nin dünyada yumurta ve etlik piliç üretiminde ilk 10'da olduğunu söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak Türkiye 1'nci Tavukçuluk Araştırma Çalıştayı düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, burada sektördeki sorunların da ele alındığını belirtti.

Prof. Dr. Şekeroğlu, "Türkiye tavukçuluk açısından gerçekten övünülecek bir durumda. Dünyada gerek yumurta gerek ise etlik piliç üretiminde ilk 10'ndayız. Hayvancılık içerisinde Türkiye'de en büyük sektör en gelişmiş sektör tavukçuluk sektörüdür. Ancak tavuk ürünleri ihracatında bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün elde etmiş olan bu sektörün desteklenmesi gerekiyor" dedi.



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