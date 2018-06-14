Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da aylık yüzde 3.3 geriledi

İstanbul, 14 Haziran () - Tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.3 azalarak 1.6 milyar adede gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 arttı. Tavuk yumurtası üretimi Mart’ta 1.7 milyar adet, Nisan 2017’de ise 1.5 milyar adet olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Nisan 2018” verilerine göre;

Kesilen tavuk sayısı 109 milyon, kesilen hindi sayısı ise 571 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 arttı. Nisan ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 9.2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.4 arttı. Tavuk eti üretimi 191 bin 567 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 980 ton olarak gerçekleşti Tavuk eti üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.9 arttı. Nisan ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 11.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzd 63.6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 arttı.