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Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da 1.6 milyar adet oldu

İstanbul, 13 Haziran () - Tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 arttı ve 1.6 milyar adete yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan...

Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da 1.6 milyar adet oldu

İstanbul, 13 Haziran () - Tavuk yumurtası üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 arttı ve 1.6 milyar adete yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Nisan 2019” verilerine göre;
“Kesilen tavuk sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 azaldı ve 100 milyon oldu.
“Kesilen hindi sayısı ise 451 bin adet ile bir önceki aya göre yüzde 7.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.9 azaldı.
“Tavuk eti üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak, 179 bin 39 ton oldu.
“Nisan ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 5.0 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.7 azaldı ve 4 bin 560 ton oldu.”
“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.1 azaldı.” (Grafik)

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