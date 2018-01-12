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Tavuk yumurtası üretimi Kasım’da 1.7 milyar adete çıktı

İstanbul, 12 Ocak () - Türkiye’nin Kasım ayındaki tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.4 azalırken, yıllık bazda yüzde 5.7 artarak 1.7 milyar olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında...

Tavuk yumurtası üretimi Kasım’da 1.7 milyar adete çıktı

İstanbul, 12 Ocak () - Türkiye’nin Kasım ayındaki tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.4 azalırken, yıllık bazda yüzde 5.7 artarak 1.7 milyar olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında kesilen tavuk sayısı 102 milyon olurken bir önceki aya göre yüzde 3.8 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 17.9 artış gösterdi. Kasım ayında kesilen hindi sayısı 472 bin olurken bir önceki aya göre yüzde 7.9 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 31.5 artış gösterdi.
Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 20.2 arttı. Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1.2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29.3 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 arttı. (Grafik)

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