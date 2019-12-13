Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Tavuk yumurtası üretimi Ekim’de 1.7 milyar adede yükseldi
Tavuk yumurtası üretimi Ekim’de aylık bazda yüzde 3.0, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.1 artarak 1.7 milyar adede yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre; - Kesilen tavuk sayısı...
EKONOMİ 13.12.2019, 10:28
Tavuk yumurtası üretimi Ekim’de aylık bazda yüzde 3.0, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.1 artarak 1.7 milyar adede yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre;
- Kesilen tavuk sayısı Ekim’de aylık bazda yüzde 0.5 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3.0 artışla 104 milyon adede yükseldi.
- Kesilen hindi sayısı Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 2.5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.2 azalarak 594 bin adede geriledi.
- Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artışla 188 bin 557 tona yükseldi.
- Hindi eti üretimi de, bir önceki aya göre yüzde 5.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4.6 artışla 5 bin 926 tona yükseldi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi Ekim’de aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. (Grafik)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre;
- Kesilen tavuk sayısı Ekim’de aylık bazda yüzde 0.5 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3.0 artışla 104 milyon adede yükseldi.
- Kesilen hindi sayısı Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 2.5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.2 azalarak 594 bin adede geriledi.
- Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artışla 188 bin 557 tona yükseldi.
- Hindi eti üretimi de, bir önceki aya göre yüzde 5.2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4.6 artışla 5 bin 926 tona yükseldi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi Ekim’de aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı. (Grafik)
12°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9