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TAV Teknoloji Ar-Ge merkezi oldu

İstanbul, 18 Temmuz () - TAV Teknoloji’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü program kapsamında Ar-Ge Merkezi olmasını değerlendiren TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, “Bakanlığın da desteğiyle önümüzdeki dönemde...

TAV Teknoloji Ar-Ge merkezi oldu

İstanbul, 18 Temmuz () - TAV Teknoloji’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü program kapsamında Ar-Ge Merkezi olmasını değerlendiren TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, “Bakanlığın da desteğiyle önümüzdeki dönemde küresel pazarda rekabet edecek yeni ürünler ve çözümler çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
TAV Teknoloji’nin kendi kaynaklarıyla hayata geçirdiği bilişim çözümlerini daha da geliştirmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verdiklerini belirten Öztürk, “Bu kapsamda, 1500 metrekarelik alana kurulu, içerisinde iki laboratuvar, bir inovasyon merkezi, çeşitli büyüklüklerde ofis, toplantı odaları, seminer ve dinlenme salonları bulunduran yüksek teknolojiye sahip yeni ofisimize geçtik. Bunlar arasında havalimanlarını sorunsuz ve belgesiz biyometrik seyahatlere hazır hale getiren self servis kiosklar, self servis bagaj teslimi sistemleri, seyahat belgeleri onay sistemi, self servis uçuş biniş kapıları gibi çözümler bulunuyor” dedi.
5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen program çerçevesinde yaklaşık 1 200 Ar-Ge merkezi ve bu alanda çalışan yaklaşık 60 bin kişiye destek veriliyor.
Bakanlık verilerine göre, tamamlanan ve devam eden 34 bin 227 Ar-Ge projesi bulunuyor. (Fotoğraflı)

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