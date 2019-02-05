TAV / Sani Şener’e Makedonya’dan devlet liyakat nişanı

İstanbul, 5 Şubat () - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Türkiye ve Makedonya arasındaki ikili ilişkilere ve Makedonya’nın kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı Devlet Liyakat Nişanı’na layık görüldü.

Şener, Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov tarafından Devlet Nişanı’na layık görülen ilk iş insanı oldu. Başkent Üsküp’te bulunan Makedonya Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törene Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, resmi kurumların temsilcileri, TAV Makedonya yöneticileri katıldı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge Ivanov, Makedonya ve Türkiye arasında çok sayıda tarihsel, kültürel ve ekonomik bağ bulunduğunu söyledi ve ekledi:

“Türk şirketi TAV, Makedonya’da yeni bir kapıyı, Üsküp Havalimanı’nı açtı. Ohrid’le birlikte Üsküp Havalimanı bizim Türkiye, Avrupa ve dünyaya açılan kapımız oldu.

“TAV Havalimanları, her iki havalimanında da yolcu sayılarını artırdı. Direkt uçuşları artırarak diaspora ve yatırımcıların Makedonya’ya erişimi geliştirdi.

“Ohrid bir kez daha Balkanlar’daki en gözde turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bütün bunlar TAV ve Makedonya Cumhuriyeti arasındaki kamu-özel işbirliğinin ürünüdür.

“Bu havalimanları sayesinde bugün Türkiye ile ciddi bir ticaret hacmimiz ve ülkemizde çok sayıda Türk yatırımcımız var.

“Dolayısıyla, bugün Makedonya halkı adına Makedonya Devlet Liyakat Nişanı’nı Sani Şener’e takdim etmekten onur duyuyorum.

“Makedonya ekonomisinin en zor dönemlerinde buraya yatırım yapma cesaretini gösterdi. Bu nişan, ekonominin gelişimine, Makedonya’nın dünyada tanıtımına, Türkiye ile dostane ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimine yaptığı katkılara teşekkürümüzün göstergesidir.”

Makedonya devleti tarafından bu nişana layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirten Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ve Makedonya arasında yüzyıllara dayanan köklü tarihsel, ekonomik ve kültürel bağlar bulunuyor.

“TAV olarak Makedonya’da 2010’da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini devraldık. 120 milyon avro yatırımla havalimanlarını yeniledik.

“Geride bıraktığımız sekiz senede yolcu sayısını dört kart artırarak 2.3 milyona ulaştırdık. Biz başladığımızda İstanbul ve Üsküp arasında haftalık uçuş sayısı dörtken bugün 19’a çıktı.

“İki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyelerinde ve Türk şirketlerinin Makedonya’daki 1.2 milyar dolar düzeyinde yatırımı bulunuyor.

“Bu işbirliğinin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. TAV olarak iyi bir ülke temsilciği yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

