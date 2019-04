TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

İstanbul - TAV Havalimanları iştirakleri ATÜ, TAV İşletme Hizmetleri ve BTA'nın Umman havalimanlarında verdiği hizmetler ödüllendirildi.

TAV hizmet şirketleriyle faaliyet gösterdiği Umman'da hizmet kalitesi ve ülkenin tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle havalimanı otoritesi tarafından ödüllendirdi. TAV İşletme Hizmetleri, Umman'ın dört havalimanının tamamında hizmet veriyor. Maskat Havalimanı'nda bulunan 4 bin metrekarelik primeclass Lounge yılda 350 bin yolcu ağırlıyor. ATÜ Duty-Free Salalah Havalimanı'nda hizmet veriyor. BTA Maskat Havalimanı'nda Cakes&Bakes gibi kendi markalarının da aralarında yer aldığı 20 noktada misafirlerini ağırlıyor ve havalimanının yiyecek-içecek alanlarının işletmesini üstleniyor.

Al Bustan Palace'da düzenlenen törende ödülleri ATÜ adına Genel Müdür Ersan Arcan, BTA adına İcra Kurulu Üyesi Baha Bülbül ve TAV İşletme Hizmetleri adına İş Geliştirme Koordinatörü Oytun Arat aldı. Ödüller, Umman Sosyal Hizmetler Bakanı Şeyh Halin bin Ömer El Marhun tarafından verildi.

ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan, “ATÜ olarak, her zaman müşterilerimizi işimizin odağında tuttuk. Bu anlamda, yolcularımızın ihtiyaç ve isteklerini önceden bilerek onlara en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere hareket ediyoruz. Almış olduğumuz birçok uluslararası ödülle dünya çapındaki en önemli gümrüksüz satış mağazaları işletmecisinden biri olduk. ATÜ'nün, üçüncüsü düzenlenen 'Oman Airports Awards' ödül töreninde, 'En Başarılı Perakende Şirketi' ödülüne layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz" dedi. TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan, “Yolcularımızın değişen ihtiyaç ve taleplerine uygun ürün ve hizmetler geliştiren şirketimizin Umman'da aldığı 'Excellence in Hospitality' ödül bizi son derece mutlu etmiştir. Bugün dünyanın 23 ülkesindeki 40'tan fazla havalimanında toplam 83 özel yolcu salonu işletiyoruz. Yılda 350 binden fazla yolcuya TAV “primeclass" markamız altında lounge işletmeciliği, karşılama ve uğurlama hizmeti de verirken aynı zamanda havalimanlarında reklam ve tanıtım alanları kiralama, ticari alan tahsisleri, TAV Passport Sadakat Programı, LoungeMe mobil uygulaması, TAVPort.com, Airporteasy.com online seyahat sitelerini yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, "Umman Havalimanları tarafından verilen bu ödül bizim için çok değerli. Her noktamızda olduğu gibi Maskat Havalimanı'nda da misafir memnuniyeti odaklı hizmetimizi özenle sürdürmeye devam ediyoruz. Bu ödülde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

UMMAN GELİŞİYOR

Umman Sultanlığı, Arap Yarımadası'nın güneydoğu ucunda, Basra Körfezi'nin girişinde stratejik bir konumda bulunuyor. Gelirleri büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanan Sultanlık, üç sene önce ekonomisini çeşitlendirmek üzere “Vizyon 2020" planını yürürlüğe koydu.

Yeni Maskat Havalimanı, bu projenin ana ayaklarından birini oluşturuyor ve Umman'ın turizm sektörünü geliştirmek ve özel sektör girişimlerini desteklemek yönündeki yaklaşımına destek veriyor. 2018'de hizmete giren yeni terminal binasıyla Maskat Havalimanı bu yıl Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) yolcu değerlendirmelerine dayanan Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) ödüllerinde “hizmet kalitesini en fazla artıran havalimanı" seçildi.

TAV HAVALİMANLARI HAKKINDA

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2018'de iştirakleriyle birlikte bir milyon uçak seferine ve 152 milyon yolcuya hizmet sundu.