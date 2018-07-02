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TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()-TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektörünün saygın yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede beşinci sırada...

TAV CEO’su Şener, ilk beşe girdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()-TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektörünün saygın yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede beşinci sırada yer aldı.

 

TAV CEO’su Sani Şener, Power 100 listesinde 2015 yılında 10. sırada olan, 2016’da dokuzuncu, 2017’de ise yedinci sırada yer almıştı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Şener, TAV İnşaat’ın kuruluşundan bu yana üstlendikleri inşaat işlerinin toplam sözleşme bedelinin 20 milyar doları aştığını belirterek şunları söyledi.

“ ENR listelerinde son beş yıldır istikrarlı bir şekilde havalimanı inşaatında dünyada ilk üçte yer alıyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yedi ülkenin başkent havalimanları ile birlikte toplam 17 havalimanında imzamız bulunuyor. Körfez Bölgesi’nde 1200’ü mühendis olmak üzere 28 binden fazla çalışanımız görev yapıyor. Bu liste aslında Türk mühendisliğinin, iş yapma modellerinin, finansal kabiliyetlerinin ve markalarının dünyanın en büyük firmalarının yarıştığı bir pazarda ulaştığı bu başarının göstergesidir. Bu başarı rekabet açısından çok gelişmiş bir bölgede görev yapan mühendislerimizin, mimarlarımızın, teknikerlerimiz, işçilerimiz ve tüm TAV Grubu çalışanlarının emeğinin karşılığıdır. Bundan sonra da dünya pazarlarında tercih edilen bir marka olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

ŞENER ÜÇ YILDIR O LİSTEDE YER ALIYOR

Liste, bölgede inşaat sektöründe yer alan iş insanlarının yaptıkları işler, çalışan sayıları, yarattıkları gelirler, kazandıkları ve kazanmayı bekledikleri projeler, pazardaki genel durum ve faaliyet düzeyleri incelenerek belirlendi. Ek olarak, bu kişi ve şirketlerin ekonomik parametrelere karşı tutumlarına, büyümeye devam etmek için benimsedikleri stratejilere ve engel ve sorunlar karşısında ne kadar esnek olabildiklerine ve nasıl uyum sağladıklarına da bakıldı. 

 

Bu yıl listeye giren ilk 10 isim şu şekilde oluştu:

1- Kez Taylor – CEO, ALEC     

2- Yu Tao – President& CEO, ChinaState

3- Hamish Tyrwhitt – Group CEO, Arabtec Holding / DepaGroup

4- Emad Azmy – President, Al Shafar General Contracting

5- Sani Sener – President& CEO, TAV Group

6- Samer Khoury – President (Engineering& Construction), CCC

7- Ghassan Merehbi – Chairman, Arabian Construction Company

8- Mohammed Al Abbar – Chairman, EMAAR Properties

9- Stephen Flint - Group general manager, KhansahebCivilEngineering

10- Patrick McKinney - AreadirectorMiddle East / Gulf States, BAM International

(FOTOĞRAFLI)

 

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