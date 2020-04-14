Tat’tan Çiftçisine Destek Paketi

Salça, domates ürünleri, konserve ve ketçap denince ilk akla gelen, Türkiye’nin pazar lideri markası Tat, her yıl çiftçisine sunduğu "Avans Desteğini” bu sene yüzde 30 arttırarak 23 milyon TL’ye yükseltti. Sürdürülebilir tarım için her zaman çiftçisine destek veren Tat, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs’e karşı çiftçisine sağladığı alım garantisinin yanı sıra “Destek Paketi” ile çiftçilerini ve tarımı koruması altına alıyor.

Kurulduğu günden bugüne Türkiye’de sanayi domatesinin gelişimine öncülük etmesinin yanı sıra Türk çiftçisine iş olanağı yaratıp, yatırımlarına devam eden Tat, koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunan bu zor koşullarda da çiftçisini yalnız bırakmıyor.

Toprağın ekilmesinden ürünlerin hasadına, çiftçilerinin yanında olan ve her yıl düzenli olarak çiftçiye verdikleri destek paketini bu yıl arttırdıklarını söyleyen Tat Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer şunları söyledi: “Ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının ardından en önemli görevlerden birisini üstlendiğimizin farkındayız. İşimiz gıda üretmek ve ürettiklerimizi halkımıza ulaştırmak. Nesiller boyu hepimizin aile hayatına dokunan, sofralarına ortak olan, Tat markasını bu noktalara taşıyan en önemli iş ortağımız çiftçilerimiz. Bugün salça, domates ürünleri ve konserve denince ilk akla gelen ve güvenle kullanılan marka olmamızda 3 kuşaktan on binlerce çiftçinin emeğinin olduğunu biliyoruz..”

Tat’tan Çifçisine bu yıl 23 milyon TL Avans Desteği

“İçinde bulunduğumuz koşulu üreterek ve el ele vererek başaracağımızdan eminiz. Üretim ve çiftçimiz en büyük önceliğimiz .... ” diyerek sözlerine devam eden Arzu Aslan Kesimer; bu kapsamda sözleşmeli çiftçimizin mahsulüne verdiğimiz alım garantisinin yanında, 2019 yılına göre toplam avans miktarımızı yüzde 30 arttırarak 23 milyon TL’ye yükselttik. Tarımın sürdürülebilir olması için destek olduğumuz çiftçi destek paketi tohum, fide, tarımsal gübre ve diğer sulama materyalleriyle beraber nakit avansı da kapsıyor. Hepimizin gündemindeki salgın nedeniyle çiftçilerimizin toprağını işleme konusundaki maddi çekinceleri ve yaşayabilecekleri olası sıkıntıları göz önüne alarak sağladığımız tüm desteği bu yıl öne çektik ve çiftçilerimize ulaştırmaya başladık. Bu destek paketi kapsamında avans olarak verilen gübre miktarını geçen seneye göre yüzde 40 civarında artırarak sözleşmeli çiftçimizin tamamına yakın bir oranda destek sağlıyoruz. Fide ve tohum desteğini ise tüm sözleşmeli çiftçilerimize sağladık.

İlk günden bugüne, 50 yılı aşkındır bitmeyen domates tutkumuzda bizi bir gün bile yalnız bırakmayan çiftçilerimizin daha fazla üretmesi ve yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmak misyonu ile Türk çiftçisine hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Geleceği çiftçilerimizin bereketli elleriyle kuruyor, halkımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.”