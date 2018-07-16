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Tatilcilere siber saldırılardan uzak bir tatil için 5 önemli ipucu

Ayşegül Acar / İstanbul, 16 Temmuz () - Telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer akıllı cihazlardaki bilgilerin insanlar tatildeyken evde olduğundan çok daha fazla gizlilik ihlaline uğrama riski taşıdığı bu nedenle tatilcilerin seyahatleri sırasında...

Tatilcilere siber saldırılardan uzak bir tatil için 5 önemli ipucu

Ayşegül Acar / İstanbul, 16 Temmuz () - Telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer akıllı cihazlardaki bilgilerin insanlar tatildeyken evde olduğundan çok daha fazla gizlilik ihlaline uğrama riski taşıdığı bu nedenle tatilcilerin seyahatleri sırasında cihazları için alacakları güvenlik önlemlerinin kritik önem taşıdığı belirtildi.
Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatilcilere seyahatlerinin siber risklerden uzak geçmesi için beş öneride bulundu. Akkoyunlu  konuyla ilgili alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
·         Seyahat uygulamalarını güvenli kaynaklardan indirin.
·         Bluetooth’tan sadece çok gerekli anlarda faydalanın.
·         Çevrenizdeki Wi-Fi ağlarının bir tuzak olmadığından emin olun.
·         VPN kullanın ve girdiğiniz sitelerde HTTPS sertifikası olmasına dikkat edin.
·         Cihazınızdaki lokasyon takibi özelliğini her zaman açık tutmayın.

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