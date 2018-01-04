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Taşeron işçilerden kadroya başvuru yoğunluğu

KAYSERİ'de, taşeron olarak çalışan işçiler, kadroya geçmek için başvurularını sürdürüyor. Yıllardan bu yana taşeron olarak çalışan işçiler kadro müjdesi sonrası başvurularına başladı. Bununla ilgili çeşitli kurumlarda yoğunluk...

Taşeron işçilerden kadroya başvuru yoğunluğu
KAYSERİ'de, taşeron olarak çalışan işçiler, kadroya geçmek için başvurularını sürdürüyor.
Yıllardan bu yana taşeron olarak çalışan işçiler kadro müjdesi sonrası başvurularına başladı. Bununla ilgili çeşitli kurumlarda yoğunluk yaşanıyor. Günler öncesinden belgelerini hazırlayan işçiler, gerekli evrak ve doldurdukları formlarla kadro için başvuruda bulundu. Taşeron firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Esra Yaldız, "Bu konu uzun zamandır kamuoyunun beklediği bir haberdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, mutluyuz" dedi. Taşeron işçi Melay Öner ise, 11 yıldan bu yana taşeron işçisi olarak çalıştığını belirtirken, "Devletimize teşekkür ediyorum. Verilen sözler yerini buldu. Formlarımızı doldurarak, başvurumuzu yaptık" diye konuştu.
Taşeron olarak çalışan Murat Tunç da, "Yıllardır televizyondan taşeron haberi görsek merak ederdik. Bu konuyu sürekli araştırıyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı yaptı ve bizi mutlu etti. Bu meseleye herkes çok sevindi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde taşeron olarak çalışan Çağatay Öner ise, mutlu olduğunu belirterek, "Kadro işlemlerini tamamladık. Burada arkadaşlarımıza da yardımcı oluyoruz" derken, Faruk Esen ise, "14 yıldır taşeron olarak çalışıyorum. Bu kadro konusunda kimler destek olduysa hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra çok güzel şeyler olur" diye konuştu.

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