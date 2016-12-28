Taş değirmende 100 yıldır tahin üretiliyor

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde oturan Armutçu ailesi, dededen kalma tahincilik mesleğini sürdürüyor. Aile fertleri, asırlık taş değirmende doğal yöntemle ürettikleri tahini kendi markalarıyla satıyor.

Kaş'ta deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte Torosların eteğine kurulu Gürsu Mahallesi'nde oturan Armutçu Ailesi, kuşaklardır devam eden bir geleneği yaşatmaya çalışıyor. Aile kendilerine ait taş değirmende, bölgede üretilen susamı tahine dönüştürüyor. Gürsu Mahallesi'nin muhtarı da olan Mehmet Armutçu, atalarından kalan mesleği oğlu Eyüp Armutçu ile birlikte yaşatıyor.

DOĞAL YÖNTEMLE TAHİN

Doğal tahin için çuvallara doldurulan susam, su havuzlarında 1 gün ıslatılıyor. Islanan susam bir makinede döndürülüyor ardından odun ateşinde taş fırında yaklaşık 1 saat kavruluyor. Kavrulan susam bir süre bez üstünde soğutulduktan sonra yine bir makinede elenip, temizleniyor. Susamın yolculuğu taş değirmende tahine dönüşmesiyle son buluyor.

KENDİ MARKALARIYLA SATIYORLAR

Aile ürettiği tahinleri Türk Patent Enstitüsü'nden aldığı marka altında satışa sunuyor. Günde ortalama 500 kilo tahin üretilirken, bu rakam talebe göre 1 tonu da buluyor. 1 kilosundan 750- 800 gram tahin çıkan susam Kaş, Aksu, Serik, Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinden kilosu 8 liradan satın alınıyor. Bunlardan elde edilen tahin ise internet yoluyla ya da bölgedeki marketler ve pazarlarda satılıyor. Aile kendi susamını getirenlere de kilosu 2 liradan tahin yapma imkanı sunuyor.

'100 YILDIR ÜRETİYORUZ'

Tahin üreticisi Mehmet Armutçu "Biz bu tahini 100 yıldır üretiyoruz. Bize atalarımızdan, dedelerimizden miras kaldığı için oğlumla beraber devam etmekteyim. Bunun tadı odun fırınında kavrulduğu için, kara fırında, kara taşta öğütüldüğü için bir başkadır. Tadına doyum olmaz. Pazar aramıyoruz. Türkiye'nin her tarafına dağıtım yapıyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİM ŞEKLİ DOĞAL'

Manisa'dan tahin öğütmek için gelen Halil İbrahim Yılmaz, "Tarlamda ürettiğim susamı tahin yaptırmak için buraya getiriyorum. Buradaki üretim şekli doğal. Üretilen tahinin kokusu, tadı, lezzeti çok güzel" dedi.



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