Tarımda ücretler kadınlarda yüzde 5.8, erkeklerde yüzde 13.8 arttı

İstanbul, 12 Mart () – Tarımsal işletmelerde 2018 yılında sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret kadınlarda yüzde 5.8 artışla 2017’deki 1,576 lira düzeyinden 1,668 liraya, erkeklerde ise yüzde 13.8 artışla 1,921 liradan 2,187 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sürekli tarım işçilerinin yanında, 2018’de mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 11.9 artışla 2017’deki 60 lira düzeyinden 67 liraya, erkek işçi ücretleri de yüzde 12.1 artışla 73 lira düzeyinden 82 liraya yükseldi.

Genel olarak bakıldığında ise sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 1,857 lira düzeyinden 2,117 liraya, mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri de yüzde 12.6 artışla 66 liradan 74 liraya yükseldi.

Seçilmiş faaliyet türlerine göre mevsimlik işçilere ödenen gülük ücretlere bakıldığında en fazla mevsimlik işçilere ödenen günlük ücretler kapsamında, en fazla mevsimlik işçi çalıştırılan faaliyetlerden çapalama hizmetleri için kadın işçilere 62 lira, erkek işçilere 65 lira ve hasat hizmetleri için kadın işçilere 71 lira ve erkek işçilere de 78 lira ödendiği görüldü.

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi kadın işçiler için 95 lira ile Giresun, erkek işçiler için de 120 lira ile Ardahan’da oldu. En düşük ücret ise, kadın işçiler için 42 lira, erkek işçiler için de 53 lira ile Hatay kentinde oldu.

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, kadın işçilere 2,000 lira ile Eskişehir'in ve erkek işçilere 3,203 lira ile Çanakkale'nin en yüksek ödemenin yapıldığı kentler olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, kadın işçiler için 1,467 lira ile Aydın ve erkek işçiler için 1,000 lira ile Kilis kentinde oldu. (Tablo)