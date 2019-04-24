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'Tarımda Milli Birlik Projesi, hedefi itibarıyla doğru'

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan 'Tarımda Milli Birlik Projesi'ni özü ve hedefi itibarıyla doğru bulduklarını ancak çiftçi ve meslek örgütlerine danışılmadığını,...

'Tarımda Milli Birlik Projesi, hedefi itibarıyla doğru'
TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan 'Tarımda Milli Birlik Projesi'ni özü ve hedefi itibarıyla doğru bulduklarını ancak çiftçi ve meslek örgütlerine danışılmadığını, paydaşların görüşünün alınmadığını söyledi.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, son günlerde ayrıntıları ortaya çıkan ve 25 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması beklenen 'Tarımda Milli Birlik Projesi' ile ilgili değerlendirmede bulundu. Eroğlu, projenin hedefinin, herkesin sağlıklı beslenmesini, makul fiyatlar ve hakkaniyetli bir değer zinciriyle sağlayarak Türkiye'nin uluslararası alanda rekabetçi bir güç olmasını merkeze alması olarak açıklandığını belirtti.
'Tarımda Milli Birlik Projesi'ni özü ve hedefi itibarıyla doğru bulduklarını ancak çiftçi ve meslek örgütlerine danışılmadığını, paydaşların görüşünün alınmadığını öne süren Eroğlu, şunları kaydetti: 
"Tarım ve hayvancılıkta birim alandan, hayvandan alınan verim artırılmalıdır. Toplum daha ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşmalıdır. Bazı tarımsal ürünlerden ithalatçı durumdan çıkılıp, ihracatçı durumuna gelinmelidir. İleri teknoloji ile üreticiyi buluşturmak, birlik ve kooperatif gibi kuruluşları amacına uygun çalıştırarak komisyoncuları aradan çıkarmak, üreticinin girdi maliyetleriyle ilgili sorunlarını çözmek gibi hedeflere kimsenin itirazı olamaz. Ancak bunun planlanması ve projelendirilmesi, başta üreticiler ve STK'lar olmak üzere sektörün tüm bileşenlerinin ortak akıl yürütmesi ve bilimsel, teknik ayakların yerine oturtulması ile yapılabilir. Dünyada tarım ve hayvancılıkta bunu başarmış pek çok ülke ve model mevcuttur." 

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