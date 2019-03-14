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Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 25.79 arttı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) İstanbul, 14 Mart () – Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Şubat’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE aylık...

Tarım ürünleri üretici fiyatları Şubat’ta yıllık yüzde 25.79 arttı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 14 Mart () – Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Şubat’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.79 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 2.73, yılın ilk iki ayında yüzde 11.25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.34 yükseldi.
Şubat’ta bir önceki aya göre;
- tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2.85
- balıkçılıkta yüzde 6.32 artış,
- ormancılık ürünlerinde yüzde 7.13 düşüş görüldü.
Aylık en çok artış yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Şubat’ta bir önceki aya göre;
- çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7.44
- tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.31
- canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.01 artış görüldü.
Alt tarım gruplarından Şubat ayında;
- turunçgiller yüzde 9.11,
- diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3.14,
- tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2.67,
- çeltik yüzde 1.92 artarken,
- lifli bitkiler yüzde 2.45,
- canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0.15 düştü.
Şubat 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden 65 maddenin fiyatlarında artış ve 17 maddenin fiyatlarında düşüş olurken, dört maddenin fiyatlarında ise bir değişim görülmedi. (Tablo ve Grafik)

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