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Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan’da yıllık yüzde 30.75 arttı

İstanbul, 14 Mayıs () – Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Nisan’da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.75 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 1.09, geçen yılın...

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan’da yıllık yüzde 30.75 arttı

İstanbul, 14 Mayıs () – Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Nisan’da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.75 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 1.09, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 14.44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18.12 yükseldi.
Nisan’da önceki aya göre fiyatlar;
- tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.06
- ormancılık ürünlerinde yüzde 4.43 artarken,
- balıkçılıkta yüzde 0.06 düştü.
Aylık en çok artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Nisan’da önceki aya göre;
- tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.62,
- çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.33,
- canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.67 artış görüldü.
Alt tarım gruplarından Nisan ayında fiyatlar;
- çeltik yüzde 6.18,
- koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1.53,
- tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1.47 artarken,
- yağlı meyveler yüzde 2.07,
- canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0.91,
- lifli bitkiler yüzde 3.01 düştü.
Nisan 2019'da endekste kapsanan 77 maddeden üç madde bu ay endekse girerken, 47 maddenin fiyatlarında artış, 18 maddenin fiyatlarında düşüş, dokuz maddenin fiyatlarında ise bir değişim olmadı. (Tablo ve Grafik)

 

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