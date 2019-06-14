Tarım ürünleri üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.23 arttı

İstanbul, 14 Haziran () – Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Mayıs’ta, aylık bazda yüzde 0.95 azaldı ve yıllık artış, Nisan'daki yüzde 30.75'ten yüzde 30.23 düzeyine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE yılın ilk beş ayında yüzde 13.34 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19.93 yükseldi.

Mayıs’ta önceki aya göre fiyatlar;

- ormancılık ürünlerinde yüzde 0.09 artarken,

- tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.78,

- balıkçılıkta yüzde 7.79 düştü.

Aylık en çok artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Mayıs’ta önceki aya göre;

- çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5.96,

- canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.61 artış,

- tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.67 düşüş görüldü.

Alt tarım gruplarından sebzelerde Mayıs ayında fiyatlar;

- diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 7.57,

- tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4.69,

- koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1.27 artarken,

- lifli bitkiler yüzde 8.04,

- canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6.06 düştü.

Mayıs 2019'da endekste kapsanan 82 maddeden altı madde bu ay endekse girerken, 37 maddenin fiyatlarında artış, 27 maddenin fiyatlarında düşüş, 12 maddenin fiyatlarında ise bir değişim olmadı. (Tablo ve Grafik)