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Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart'ta aylık yüzde 0.52 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan () – Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 0.52 artarken, yıllık bazda artış yüzde 7.7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre tarım...

Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart'ta aylık yüzde 0.52 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan () – Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 0.52 artarken, yıllık bazda artış yüzde 7.7 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.52 arttı. Tarım-ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.80 arttı.
Tarım ve avcılık ürünlerinde üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0.62, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.44 artarken, balıkçılıkta yüzde 2.68 azaldı.
Aylık en fazla artış canlı hayvan ve hayvansal ürün ana grubunda gerçekleşti
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.64 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.73 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0.28 azalış olarak gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından sebzeler tarım-ÜFE aylık yüzde 0.61 azaldı
Alt tarım gruplarında; yağlı meyveler yüzde 4.46, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3.42 ve canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 2.78 artarken, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 4.54 ve çeltik yüzde 0.60 azalış gösterdi. 
Mart 2018’de endekste kapsanan 81 maddeden; 44 maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 5 maddenin fiyatlarında değişim olmadı. (Grafik-Tablo)

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