Tarım ürünleri üretici fiyatları Ekim’de yüzde 1.7 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Ekim’de aylık yüzde 1.7 artarken, yıllık bazdaki artış, Eylül ayındaki yüzde 17.27 düzeyinden Ekim’de yüzde 18.22’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE Aralık ayına göre yüzde 11.64 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22.64 arttı.

Ekim’de önceki aya göre fiyatlar;

- tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.88 artarken,

- ormancılık ürünlerinde yüzde 0.9,

- balıkçılıkta yüzde 2.57 azaldı.

Aylık en fazla düşüş çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Ekim ayında önceki aya göre;

- çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7.67 ve

- canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.98 artarken,

- tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.34 düştü.

Alt tarım gruplarından sebzelerde düşüş yüzde2.93 olurken, Ekim ayında fiyatlar;

- yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 9.61,

- diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2.05 ve

- tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 0.15 artarken,

-çeltik yüzde 2.01 ve

- turunçgüller yüzde 0.91 azaldı.

Ekim 2019’da endekste kapsanan 92 maddeden, 10 madde endekse Ekim ayında dahil olurken, 41 maddenin fiyatlarında artış, 63 maddenin fiyatlarında da düşüş görüldü, beş maddenin fiyatları değişmedi. (Grafik ve Tablo)