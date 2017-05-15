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Tarım ÜFE Nisan’da yüzde 2.05 arttı

İstanbul, 15 Mayıs () – TÜİK’in tarım ürünleri üretici fiyatları üzerinde hazırladığı endekse göre Tarım-ÜFE, Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 2.05 arttı. Verilere göre artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde...

Tarım ÜFE Nisan’da yüzde 2.05 arttı

İstanbul, 15 Mayıs () – TÜİK’in tarım ürünleri üretici fiyatları üzerinde hazırladığı endekse göre Tarım-ÜFE, Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 2.05 arttı. Verilere göre artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.25 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 6.07 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2.06, balıkçılıkta yüzde 5.03 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 1.66 azalış gerçekleşti.
Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9.10, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.86 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0.34 artış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 1.24 arttı
Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 2.95, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1.17, çeltik yüzde 0.58 artış gösterirken, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8.94 ve lifli bitkiler yüzde 3.23 azalış gösterdi.

(Tablo ve Grafik)


 

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