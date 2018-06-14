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Tarım-ÜFE Mayıs'ta yüzde 0.55 azaldı, yıllık yüzde 8.47 arttı

İstanbul, 14 Haziran () - Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.55 azaldı. Tarım ÜFE yıl başından bu yana yüzde 0.87, geçen yılın Mayıs ayına göre ise yüzde yüzde...

Tarım-ÜFE Mayıs'ta yüzde 0.55 azaldı, yıllık yüzde 8.47 arttı

İstanbul, 14 Haziran () - Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.55 azaldı.
Tarım ÜFE yıl başından bu yana yüzde 0.87, geçen yılın Mayıs ayına göre ise yüzde yüzde 8.47 arttı. On iki aylık ortalamalara göre ise TÜFE yüzde 10.48 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2018” verilerine göre;
- Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0.45, ormancılık ürünlerinde yüzde 2.62 ve balıkçılıkta yüzde 2.08 azalış gerçekleşti.
- Aylık en fazla artış canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda gerçekleşti
- Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.73, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.68 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 6.53 azaldı.
- Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 0,70 azaldı
- Alt tarım gruplarından; koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 4.37, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2.78 ve çeltik yüzde 2.65 artarken, yağlı meyveler yüzde 0.59 azaldı.
- Mayıs 2018’de endekste kapsanan 82 maddeden; altı madde bu ay endeks kapsamına girerken, 38 maddenin fiyatlarında artış, 26 maddenin fiyatlarında azalış gözlemlendi, 12 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

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