Tarım-ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.08, yıllık yüzde 8.97 arttı

İstanbul, 16 Temmuz () - Tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım–ÜFE), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0.94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10.34 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2018” verilerine göre tarım ve avcılık ürünlerinde üretici fiyatları yüzde 0.03, artarken, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.30 azaldı, balıkçılıkta ise yüzde 3.88 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

“Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.93, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.05 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 8,56 azalış gerçekleşti.

“Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 4.52 arttı

“Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 2.31, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 2.24, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1,99 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 1.02, yağlı meyveler yüzde 0.54, lifli bitkiler yüzde 0.24 azalış gösterdi.

“Haziran 2018’de endekste kapsanan 82 maddeden; 1 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 42 maddenin fiyatlarında artış, 30 maddenin fiyatlarında azalış gözlenirken, 9 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.”