Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Tarım-ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.08, yıllık yüzde 8.97 arttı

İstanbul, 16 Temmuz () - Tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım–ÜFE), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0.94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.97 ve on iki aylık...

Tarım-ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.08, yıllık yüzde 8.97 arttı

İstanbul, 16 Temmuz () - Tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım–ÜFE), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0.94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10.34 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2018” verilerine göre tarım ve avcılık ürünlerinde üretici fiyatları yüzde 0.03, artarken, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.30 azaldı, balıkçılıkta ise yüzde 3.88 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

 “Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2.93, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.05 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 8,56 azalış gerçekleşti.

“Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 4.52 arttı

“Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 2.31, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 2.24, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1,99 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 1.02, yağlı meyveler yüzde 0.54, lifli bitkiler yüzde 0.24 azalış gösterdi. 

“Haziran 2018’de endekste kapsanan 82 maddeden; 1 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 42 maddenin fiyatlarında artış, 30 maddenin fiyatlarında azalış gözlenirken, 9 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325