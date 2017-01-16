Tarım - ÜFE Aralık ayında yüzde 3.51 arttı

İstanbul, 16 Ocak () - Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım – ÜFE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3.51, yıllık bazda yüzde 1.33 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 2.89 artış gösterdi.

TÜİK’in Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisine göre bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3.37, balıkçılıkta yüzde 13.90 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 1.34 azalış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış mevsimlik bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7.46, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3.17 artış, çok yıllık bitkisel ürünler de ise yüzde 5.68 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 16.01 arttı

Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 30.29, çeltik yüzde 5.77, yağlı meyveler yüzde 2.50 artarken, turunçgiller yüzde 5.39, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 1.75 azaldı.

(Tablo - Grafik)