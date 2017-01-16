Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 37...

Tarım - ÜFE Aralık ayında yüzde 3.51 arttı

İstanbul, 16 Ocak () - Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım – ÜFE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3.51, yıllık bazda yüzde 1.33 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 2.89 artış gösterdi. TÜİK’in...

Tarım - ÜFE Aralık ayında yüzde 3.51 arttı

İstanbul, 16 Ocak () - Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım – ÜFE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3.51, yıllık bazda yüzde 1.33 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 2.89 artış gösterdi.

TÜİK’in Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisine göre bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3.37, balıkçılıkta yüzde 13.90 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 1.34 azalış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış mevsimlik bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7.46, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3.17 artış,  çok yıllık bitkisel ürünler de ise yüzde 5.68 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 16.01 arttı

Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 30.29, çeltik yüzde 5.77, yağlı meyveler yüzde 2.50 artarken, turunçgiller yüzde 5.39, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 1.75 azaldı.

(Tablo - Grafik)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55