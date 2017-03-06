Tarih değişikliği turizmcileri mağdur etti

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da daha önce bakım için 1 Mart- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapatılacağı açıklanan Çarşamba Havalimanı'nın bakımının 1 Ağustos 2017 tarihine ertelenmesi, hem turizmcileri hem de erken uçak bileti alanları mağdur etti.

Samsun'da 17 yıldır kullanılan piste oluşan çökmeler nedeniyle 1 Mart- 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapatılacağını belirtilen Çarşamba Havalimanı'nın bakımının 1 Ağustos 2017'ye ertelendiği duyuruldu. Bakımın 1 Mart'ta yapılacağının açıklamasının ardından yaşanan tarih değişikliğinin ise bölgedeki turizmcileri ve erken uçak bileti satın alanları mağdur ettiği belirtildi.

Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (KATİD) Murat Toktaş, bakım işinin Mart'ta başlayıp 3 ay süreceğinin açıklanmasının ardından buna göre planlama yaptıklarını belirterek, "Havalimanın Mart ayından itibaren 3 ay kapalı olacağını öğrendikten sonra bütün turizm ve organizasyon firmaları da buna göre hareket etti. Türkiye'de yapılacak konferans, spor organizasyonu ya da diğer organizasyonların Samsun'da gerçekleştirilmesi için havalimanındaki bakımı düşünerek hiç talepte, teklifte bulunmadık. Bu işler elimizden kaçtı. Bakım işleminden sonrası için yapılacak organizasyonları Samsun'a çekmek için girişimlerde bulunup anlaşmalar yapıldı. Ancak şimdi de tarih değişikliği oldu. Yapılan ilk açıklama sonrasında bizim iş aldığımız ya da teklifte bulunduğumuz Ağustos, Eylül, Ekim aylarında gerçekleştirilecek organizasyonlar da tehlikeye girdi. Biz zor durumda kalmış olduk" diye konuştu.

Toktaş, "3 aylık bir kayıp olacakken şimdi 6 aylık bir kayıp söz konusu. Organizasyonların bir kente getirilmesinde havalimanının çok büyük etkisi oluyor. Tarih belirlemede yaşanan bu durum, turizmciler açısından 6 aylık kayıp zamana neden oldu" dedi.

Öte yandan Ağustos, Eylül, Ekim tarihlerinde Çarşamba Havalimanı'ndan yapılacağı belirtilen uçak seferleri için önceden bilet satın alan bazı vatandaşlar ise yaşanan tarih değişikliği nedeniyle biletlerinin ne olacağını sorup mağduriyetlerinin giderilmesi için Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden şikayette bulundu.



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