Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Tao Zhang: Ticari gerginlikler küresel ekonomiyi zorlayan üç etkenden biri

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan () – Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Tao Zhang, ticareigerginliklerinin küresel ekonomiyi zor duruma sokan üç etkenden biri olduğunu söyledi. Zhang CNBC’ye verdiği röportajda ticari gerginlikler,...

Tao Zhang: Ticari gerginlikler küresel ekonomiyi zorlayan üç etkenden biri

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan () – Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Tao Zhang, ticareigerginliklerinin küresel ekonomiyi zor duruma sokan üç etkenden biri olduğunu söyledi.
Zhang CNBC’ye verdiği röportajda ticari gerginlikler, mali ve finansal riskler ve iç büyümenin sağlanamaması olmak üzere şu an küresel piyasayı etkileyen üç büyük etken olduğunu vurgularken, ABD ve Çin arasında gerçekleşebilecek olası ticaret savaşı etkilerinin değerlendirilmesi ve olası hafifletme önlemlerinin etkinliği açısından konuya ilişkin birçok model oluşturulduğunu söyledi.
Olası ticaret savaşlarının modellemelere göre “düşünüldüğünden daha da karmaşık” gerçekleşebileceğini söyleyen Zhang, bütün göstergelerin ticari anlaşmazlıklarının işbirlikçi bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğine işaret ettiğini ekledi. Röportajda Zhang bu yaklaşımının sağlanamaması durumunda ticari gerginliklerin “bir şekilde” küresel ekonomide kayba yol açacağı uyarısında bulundu.

“Bu rakamlar endişe verici”

Zhang ayrıca 164 trilyon dolar ile küresel borçluluk düzeyinin 2008 yılındaki ekonomik kriz döneminden bile “daha yüksek olduğuna” dikkat çekerken, “Tek başına bu rakamlar bile bizim için oldukça endişe verici” dedi.
Ülkelerin özellikle kamu sektörü olmak üzere mali durumların farkında olması veya ekonomik büyümenin desteklenmesinde mali büyümenin güvenilir bir seçenek olup olmadığında karar vermesi gerektiğini söyleyen Zhang, bazı ülke ekonomilerinin tam istihdama yaklaştıkça, daha fazla hükümet harcamalarının mali durumun sürdürülebilirliğine yönelik riskler doğurabileceği konusunda uyardı.
Röportajda Zhang yenilik adına finansal teknolojinin, verimlilik arttırması ve toplum için sağlanan finansal servislerde daha etkin olabilmesi açısından “büyük” bir potansiyeli olduğunu belirtti.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314