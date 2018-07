Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Afrika Tanıtım Günü’ programında, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki işbirliği ve yatırımlar konusunda görüşler paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, "2017 yılı verilerine göre Türkiye ile Afrika kıtasının toplam ticaret hacmi 18,8 milyar dolar" dedi. Tanzanya Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo ise Türk şirketlerini Afrika’ya davet etti. Türkiye’nin Afrika için güvenilir bir partner olduğunu söyleyen Kiondo, "Türk şirketleri ile bir çok stratejik sektörde iş birliği yapabiliriz" dedi.

İZTO ticaret ve mevcut iş fırsatları, Afrika ve Türkiye arasında ticaret ve yatırım hukuku gibi birçok konuda işbirliği yapmak ve Afrika kıtasını Türk iş insanlarına tanıtmak için, 'Afrika Tanıtım Günü' programı düzenledi. İZTO’da düzenlenen toplantıda, yatırımlar konusunda görüşler paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Afrika kıtasındaki ülkelerle işbirliğini daha ileriye taşımanın yollarını değerlendireceklerini söyledi. Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin ve Türk iş insanlarının da Afrika'ya olan ilgisinin her geçen yıl arttığını ifade eden Emre Kızılgüneşler, şunları söyledi:

"Ülkemiz ile birçok kıta ülkesi arasındaki tarihe dayanan dostluk bağları mevcut. Şüphesiz ki bu olumlu imajın ticari ilişkilerimize de önemli katkısı oluyor. 2017 yılı verilerine göre Türkiye ile kıtanın toplam ticaret hacmi 18,8 milyar dolar. Elbette ki hem Türkiye'nin, hem de kıta ülkelerinin sahip olduğu potansiyeller göz önünde bulundurulduğunda bu hacmin çok daha yukarılara taşınabileceği açıktır. İnşaattan, gıdaya, enerjiden turizme kadar sayısız alanda işbirlikleri kurabiliriz."

'KARDEŞ ODA ANLAŞMASI İLE İŞBİRLİĞİ'

İzmir Ticaret Odası olarak Afrika ile uzun yıllardır yakın ilişki içinde olduklarını kaydeden Kızılgüneşler, iş dünyasının Afrika kıtası ile iş birliklerini kolaylaştırması adına, ülkede 23 ticaret odası ile 'Kardeş oda' anlaşması imzaladıklarını söyledi. Kardeş odalardan birinin de Tanzanya'nın turizm cenneti olarak adlandırılan Zanzibar Adası'nın Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası olduğunu açıklayan Emre Kızılgüneşler, "Tanzanya, Doğu Afrika'ya giriş kapısı niteliğinde stratejik bir konumda bulunuyor. 51,6 milyar dolarlık Gayri Safi Milli Hasılası (GSYİH) ve yüzde 6,5'lik ekonomik büyüme oranı ile kıtanın en güçlü 10 ekonomisinden biri. 947 bin kilometrekare yüzölçümü ve 53,9 milyon nüfusu ile fırsatlar barındıran büyük bir pazar" diye konuştu. Kıtanın 41 ülkesinde yerleşik büyükelçiliklerin bulunduğunu ifade eden Kızılgüneşler, büyükelçilikler ile ticaret müşavirlerinin kıta ile iş yapmak isteyen firmalara gerekli her türlü bilgi ve desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın, 34 Afrika ülkesinde 52 farklı noktaya uçuşunun mevcut olduğunu da kaydeden Emre Kızılgüneşler, şunları söyledi:

"Türk Eximbank, Afrika'da Türkiye adına birçok projeye finansman sağlıyor. Kıta ülkeleri ile iş yapacak tüm yatırımcılar için, projenin ve hedef ülkenin risk faktörleri çerçevesinde destek veriyor. Yani ilişkilerimizi geliştirmek için her türlü kolaylık sunulmuş halde. Bizlere düşen bu fırsatları en iyi şekilde karşılıklı kazanç içerisinde değerlendirmek."

'AFRİKA’YA SERMAYE ÇEKMEYE BAŞLADIK'

Tanzanya Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo ise konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı. Daha sonra Afrika’nın ekonomik kaynakları hakkında bilgi veren Elizabeth Kiango Kiondo, Türk şirketlerini yatırım yapmaları için Afrika’ya davet etti. Türkiye’nin Afrika için güvenilir bir partner olduğunu belirten Kiondo, "Bu etkinlik sayesinde nasıl birlikte çalışacağımızı tartışacağız ve ekonomilerimizin büyümesine katkıda bulunacağız. Afrika’da altın, bakır, kömür ve tarıma uygun araziler var. Uzun bir süredir Afrika gelişme gösteriyor. Ama hala düşük gelirli ülkeler olarak görülüyor. Bu durumun mutlaka değişmesi gerekiyor" dedi.

Bölgenin tarım verimliliğini arttırdığını, turizm, ticaret ve yatımlar konusunda gelişme gösterdiğini söyleyen Kiondo, iş ve yatırım ortamlarının artık Afrika’ya sermaye çekmeye başladığını vurguladı. Yatırım akışının sağlandığını açıklayan Kiondo, Afrika’nın artık görünür hale geldiğini ve ülkenin yatırım yapacak yer olarak görüldüğünü ifade etti. Afrika’nın hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer aldığını ve geleceğin kıtası olarak gösterildiğini dile getiren Elizabeth Kiango Kiondo, "Çok önde görülen otomobil şirketleri montaj tesisleri açtı. Petrol, gaz, tarım ve tarım ürünleri sanayilerinde gittikçe daha fazla yatırım yapılıyor. İstihdam sağlamak ve ekonomiyi büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

'TİCARET HACMİNİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ'

Çok yakın bir zamanda Türk bir şirketin Afrika’da hidroelektrik santralini kuracağını açıklayan Elizabeth Kiango Kiondo, bu yatırımları arttırmak ve gittikçe artan ticaret yatırımlarından pay almak için çabaladıklarını kaydetti. Türkiye’nin Afrika’da doğrudan yatırım yapma konusunda diğer ülkelerden geri kaldığını da aktaran Büyükelçi Kiondo, doğrudan yabancı yatırımı arttırmanın gerekli olduğunu söyledi. Yapılan yatırımlar ile ticaret hacmini arttırmak istediklerini vurgulayan Elizabeth Kiango Kiondo, "Türkiye’de önemli bir Afrika nüfusu var. Biz Türk şirketlerini Afrika’ya davet ediyoruz. Şirketlerin istihdam yaratmasını ve Afrika pazarında iş yapmalarını istiyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz Türkiye lehinedir. Biz mutlaka kendi niyetlerimizi yerine getireceğiz ve ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Afrika’ya yatırım yapın ve buranın geleceğinin bir parçası olun" diye konuştu.

'BU BİR TUZAK'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatörü Tamer Taşkın da Afrika’ya dair sunum yaptı. Türk firmalarının Afrika ile iş yapmasını isteyen Taşkın, Afrika’nın aç ve susuz insanların yaşadığı bölge olarak yansıtılmasının doğru olmadığını söyledi. Afrika’da aç susuz insanların olduğunu, ancak bu tablonun tüm kıtaya hakim olmadığını kaydeden Taşkın, "Gazeteler, televizyonlar burayı farklı yansıtıyor. Afrika’da aç ve susuz insanların olduğuna dair bir imaj var. Haber imajlarına takılmayın. Aç ve susuz olan insanların oranı ne. Nerede? Bunları bilelim ve yardım edelim. Ama tüm bölgeye bunu mal etmeyelim. Koca bir kıtaya bunu yapıştırmayalım. Bu büyük bir tuzak" dedi. Toplantı, iş insanlarının Afrika’daki yatırım koşullarına dair soru ve cevapların ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI