Tamince: Seçim süreci turizmi olumsuz etkilemez

TÜRK turizminin deneyimli isimlerinden Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, erken rezervasyon taleplerinde ciddi artış olduğunu belirterek, seçim sürecinin de turizmi etkilemeyeceğini söyledi.Bu yıl turizmde çok sevindirici, güzel gelişmeler olduğunu belirten Fettah Tamince, rakamların çok iyi olduğunu söyledi. Tamince, “Fiyatlar iyi, doluluklarımız iyi. Önümüzdeki aylara baktığımızda ciddi rezervasyon var ve bu da sevindirici. Ben hep şunu söylemişimdir; biz zaten çok önemli ve değerli turizm ürünlerine sahibiz. Potansiyelimiz, aldığımız ziyaretçilerin çok ötesinde. Bu sene potansiyel, hak ettiği değeri yavaş yavaş görmeye başladı" dedi.Dünyanın her tarafından ziyaretçi gelmesinin de sevindirici olduğuna dikkati çeken Fettah Tamince, “Bu da bizi çok memnun ediyor. İnşallah böyle devam ederiz. Bazı pazarlarda erken rezervasyon artışları yüzde 100'ün üzerinde. Belli pazarlar ortalama yüzde 30-40 artışta. Ama zaten son 3-4 ay verilerinde Antalya genelinde yüzde 50'ye yakın artış var. Bu artış, hemen hemen Türkiye'de de söz konusu. Bu yıl bence Antalya tarihinin en başarılı yıllarından birini elde etmiş olur" diye konuştu.Fettah Tamince, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sürecinin tatil sezonuna denk gelmesi ve turizme etkileri hakkında da değerlendirmede bulundu. Seçim sürecinin turizmi çok fazla etkilemeyeceğini belirten Tamince, “Sürecin kısa olması da sevindirici. Hayırlısıyla bir an önce bu seçim olacaktır. Dolayısıyla ben çok olumsuz etkileri olacağını düşünmüyorum. Aldığımız rezervasyonlar ve intibalarda da onu çok net algılıyoruz zaten" dedi.

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