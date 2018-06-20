Taliban en az 30 Afgan askerini öldürüp askeri üssü ele geçirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Taliban, Afganistan’ın Badgis kentinde bir askeri üsse düzenlediği saldırıda en az 30 Afgan askerini öldürdü ve üssü ele geçirdi.

Valilik’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının Ramazan Bayramı kapsamında yapılan ateşkesten beri ilk saldırı olduğu ve saldırganların bölgede yer alan bir askeri üssü ele geçirdiği belirtildi.

Kent Konseyi Başkanı Abdul Aziz Bek yaptığı açıklamada, Taliban’ın Balamerghab bölgesinde yer alan bir askeri üssü hedef aldığını söyledi ve ekledi:

“Çok sayıda Taliban saldırganı farklı yerlerden bölgeye saldırdı. Uzun süren mücadele sonucunda 30 Afgan askeri öldürüldü ve askeri üs Taliban tarafından ele geçirildi.”

