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Talep endişeleri etkisiyle petrol fiyatları düştü
Petrol fiyatları yatırımcıların odağının Avrupa’dan gelen Euro Bölgesi’nin satın alma yöneticileri endeksinin altı yılın en düşük düzeyine düşmesi etkisiyle Orta Doğu gerilimlerinden talep endişelerine yönelmesi sebebiyle düştü....
EKONOMİ 24.09.2019, 16:11
Petrol fiyatları yatırımcıların odağının Avrupa’dan gelen Euro Bölgesi’nin satın alma yöneticileri endeksinin altı yılın en düşük düzeyine düşmesi etkisiyle Orta Doğu gerilimlerinden talep endişelerine yönelmesi sebebiyle düştü.
Diğer yandan, Saudi Aramco’nun üretiminin saldırı öncesi düzeylere dönmesinin aylar sürebileceği haberleri düşüşü baskıları.
Kasım ayı teslimatları için Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent petrol fiyatları yüzde 1.05 düşüşle varil başına 64.1 dolara ve ABD hafifi petrolü yüzde 1.01 düşüşle 57.99 dolara geriledi.
Diğer yandan, Saudi Aramco’nun üretiminin saldırı öncesi düzeylere dönmesinin aylar sürebileceği haberleri düşüşü baskıları.
Kasım ayı teslimatları için Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent petrol fiyatları yüzde 1.05 düşüşle varil başına 64.1 dolara ve ABD hafifi petrolü yüzde 1.01 düşüşle 57.99 dolara geriledi.
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