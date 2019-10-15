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Taklit Muratbey peynirler Almanya’daki fuarda toplatıldı
Şekli ve ismi ile Muratbey adına tescilli Burgu/Helix peynirin taklitleri Alman mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı ile Anuga Fuarı’nda toplatıldı. Muratbey Burgu/Helix’in Almanya dahil 60’a yakın ülkede marka tescilli olduğunu söyleyen...
EKONOMİ 15.10.2019, 16:44
Şekli ve ismi ile Muratbey adına tescilli Burgu/Helix peynirin taklitleri Alman mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı ile Anuga Fuarı’nda toplatıldı.
Muratbey Burgu/Helix’in Almanya dahil 60’a yakın ülkede marka tescilli olduğunu söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Burgu’nun taklitlerini sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da toplatmaya devam ediyoruz” dedi.
Muratbey, Türkiye’de Burgu adıyla, diğer ülkelerde ise Helix adıyla tüketicilere sunduğu inovatif ürününü taklit ederek haksız rekabete neden olan firmalarla mücadelesini sürdürüyor.
Gıda sektörünün dünya çapında en önemli buluşma yeri olan Almanya - Anuga Fuarı’na katılan Muratbey, fuarda Burgu/Helix’in taklitlerini toplattırdı.
Türkiye’de üretim yaparak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine peynir ihraç eden Muratbey’in markaları Burgu/Helix, başta AB ülkeleri olmak üzere ABD, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Japonya ve Kıbrıs gibi farklı coğrafyalarda birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Muratbey Burgu/Helix’in Almanya dahil 60’a yakın ülkede marka tescilli olduğunu söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Burgu’nun taklitlerini sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da toplatmaya devam ediyoruz” dedi.
Muratbey, Türkiye’de Burgu adıyla, diğer ülkelerde ise Helix adıyla tüketicilere sunduğu inovatif ürününü taklit ederek haksız rekabete neden olan firmalarla mücadelesini sürdürüyor.
Gıda sektörünün dünya çapında en önemli buluşma yeri olan Almanya - Anuga Fuarı’na katılan Muratbey, fuarda Burgu/Helix’in taklitlerini toplattırdı.
Türkiye’de üretim yaparak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine peynir ihraç eden Muratbey’in markaları Burgu/Helix, başta AB ülkeleri olmak üzere ABD, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Japonya ve Kıbrıs gibi farklı coğrafyalarda birçok ülkeye ihraç ediliyor.
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