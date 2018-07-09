Takım tezgahları sektöründe ticaret hacmi 1.2 milyar dolara çıktı

Elif Varan / İstanbul, 9 Temmuz () - Türkiye’de hem üretim, hem kullanım hem de ihracat tarafında büyümesini sürdüren takım tezgahları sektörü; 2017 yılında bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 11.2 artışla 491 milyon dolara yükseltti.

Üretim tarafında yine 2016’ya göre yüzde 7’lik artış ile 711.5 milyon dolarlık rakam yakalanırken, kullanımda ise 1.2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleşti.

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, sektörde 2018 sonu hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti ve ekledi:

"Üretim için takım tezgahlarının kullanıldığı Türkiye sanayisinin olmazsa olmazı olan makina ve teçhizat, beyaz eşya, demiryolu taşıtları, otomotiv ve tüm kara taşıtları, havacılık ve uzay, gemi inşa, savunma ve metal eşya sanayinin oluşturduğu kullanım değeri 2017 yılında 53 milyar doları olarak gerçekleşmişti.

"2018 yılı için takım tezgahları kullanılarak yapılacak olan üretimin fayda değerinin 17-18 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını düşünüyoruz.

"Yatırım ve sermaye malı olarak kullanılan takım tezgahları sağladığı katma değer ile;

- tarım makinalarından otomotive, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa tüm sanayi sektörlerinde yüksek teknoloji üretimini artırıyor,

- yan sanayi ağının gelişmesini,

- nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşmasına altyapı,

- tüm sanayi sektörlerinde dışa bağımlılığın ve dış ticaret açığının azaltmasını sağlıyor.

"Sektör içinde, özellikle Türkiye’de savunma ve gemi inşa sektörleri için üretilmeye başlanan metal işleme tezgahları bu gelişimin öncüsü olarak gösterilebilir. Türkiye’nin hedefi, üretilebilen takım tezgahı çeşitliliğini artırıp, maliyetleri azaltmak olmalıdır."