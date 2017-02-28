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TAI’den Sikorsky ile 270 milyon dolarlık anlaşma

İstanbul, 28 Şubat () – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), dünyanın önde gelen helikopter imalatçısı Sikorsky ile ilk etabı 10 yıl sürecek toplam 270 milyon dolarlık parça üretim anlaşması yaptı. Çeşitli helikopter tiplerine...

TAI’den Sikorsky ile 270 milyon dolarlık anlaşma

İstanbul, 28 Şubat () – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), dünyanın önde gelen helikopter imalatçısı Sikorsky ile ilk etabı 10 yıl sürecek toplam 270 milyon dolarlık parça üretim anlaşması yaptı.

Çeşitli helikopter tiplerine ait yapısal parça ve sistemlerin üretimini içeren sözleşme TAI Genel Müdürü Doç. Dr.Temel Kotil ve Sikorsky Aircraft Company Başkanı Dan Schultz’un katılımıyla imzalandı.

Sözleşmeyle, TAI ve Sikorsky arasındaki işbirliğinin,opsiyon dönemini de içerecek şekilde 2044 yılına kadar devam etmesi ve proje hacminin en az 500 milyon dolara ulaşması planlanıyor.

Halen TAI ve Sikorsky arasındaki en büyük proje, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü için Ankara Akıncı’daki fabrikada üretiecek toplam 109 adet S-70 genel maksat helikopteri. 7 Haziran 2016 tarihinde yapılan anlaşma ile çalışmalarda yerlilik oranının yüzde 67’ye ulaşması öngörülüyor.

 

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