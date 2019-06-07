TAGEM'den örtü altı tarım için yeni proje

TARIMSAL Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) örtü altı tarımda kullanılan bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatör hatalarını önlemek üzere uzaktan kumanda edilebilen otomatik pülverizatörün (püskürtücü) prototip imalatını yaptı.Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, örtü altı tarımında bitki koruma ürünlerinin yüksek basınç ve hacimlerde kullanılmasının zaman zaman pülverizasyon kalitesini bozabildiği ve ilaçlama başarısını düşürebildiği kaydedildi. Bunun sonucu olarak gereğinden fazla bitki koruma ürünü kullanıldığı, operatörlerin de bu ürünlere maruz kalabildiği kaydedilen açıklamada, "Bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz kullanılması insan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor" denildi.PROTOTİP İMALATI YAPILDITAGEM'in örtü altı tarımda yapılan ilaçlamalarda yaşanabilecek bu olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla proje başlattığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede iki aşamalı olarak planlanan projede, ilk aşama olarak, seralarda uzaktan kumanda edilebilen ve otomatik pülverizasyon (püskürtme) yapabilen pülverizatör tasarlandı ve prototip imalatı yapıldı" ifadelerine yer verildi.SIRT PÜLVERİZATÖRÜNE ORANLA DAHA BAŞARILIProjenin ikinci aşamasını ise iz maddesi denemelerinin oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Sırt pülverizatörünün karşılaştırma parametresi olarak kullanıldığı domates serasında iz maddesi denemeleri yapıldı. İz maddesi sonuçlarına göre kendi yürür pülverizatör dağılım düzgünlüğü, iz maddesi birikimi ve yere olan kayıplar yönünden sırt pülverizatörüne oranla daha başarılı oldu. Netice itibarıyla ölçülen kriterler göz önüne alındığında tasarımı yapılan kendi yürür pülverizatör, serada domates yetiştiriciliğinde yeterli performansı sergiledi. Proje ile operatörün pülverizasyon esnasında maruz kaldığı bitki koruma ürünlerinden korunması ve operatör kaynaklı pülverizasyon hatalarının önlenebilmesi hedefleniyor. Proje ile ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanan pülverizatör ile seralarda yaygın kullanılan pülverizatörlere alternatif bir otomatik pülverizatör geliştirildi. Proje ile elde edilen bilgi ve deneyimler ile yeni tasarım ve ürün geliştirme projeleri gerçekleştirilebilecek."

FOTOĞRAFLI