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Tabelası indirilen Çiftlik Bank'a kayyum atanabilir

YÜKSEK kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmayan Çiftlik Bank'ın, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mal varlıklarına el konuldu. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Çiftlik Bank'ın tesislerine gelen İnegöl...

Tabelası indirilen Çiftlik Bank'a kayyum atanabilir
YÜKSEK kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmayan Çiftlik Bank'ın, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mal varlıklarına el konuldu. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Çiftlik Bank'ın tesislerine gelen İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, buradaki hayvanları sağlık kontrolünden geçirirken şirketin tabelaları ise indirildi. Yetkililer, gelecek hafta içersinde Çiftlik Bank'a kayyum atabileceğini söyledi.
Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmadığı ortaya çıkan Çiftlik Bank mağdurlarının sıkıntılı günleri devam ediyor. Çiftlik Bank'ın İnegöl'de bulunan tesisine geçen pazartesi akşamı gelen çiftçiler, alacaklarına karşılık hayvanları getirdikleri kamyonlara yüklemek isteyince olaya jandarma el koydu. Gerilimin ardından 20 kişi İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'na şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.
Savcılığının talimatı ile Çiftlik Bank'ın İnegöl ilçesindeki mal varlıklarına el konuldu. İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden veteriner hekimler de tesise gönderildi. Veteriner hekimler, tesisteki hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi. Ekipler ise hasar tespiti yapıp, Çiftlik Bank tabelalarını söktü.
Yetkililer, gelecek hafta içersinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank'ın tüm tesislerine kayyum atanacağını söyledi.

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